هل يمكن قراءة الرسائل المحذوفة على الواتس..؟

يمكن أن يكون إرسال رسالة بطريق الخطأ إلى الشخص الخطأ أمرًا محرجاً في الكثير من الأحيان، وقد كان إدخال ميزة "حذف الرسائل" على واتس أب أمراً مفيداً للمستخدمين. ولكن هل تعلم أنه يمكن استرداد الرسائل المحذوفة باستخدام خدعة غير معروفة تتضمن سجل إعلامات التطبيق؟

شارك أحد خبراء التكنولوجيا مقطع فيديو على تيك توك، يشرح بالضبط كيف يمكنك عرض الرسائل المحذوفة على جهاز أندرويد الخاص بك، وهو أمر سهل للغاية.

يوضح الخبير، أنه إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد، فالأمر بسيط يتم عبر فتح تطبيق الإعدادات على هاتفك. بعد ذلك، ابحث عن "سجل الإشعارات" وقم بتشغيله.

بعد ذلك يمكن فتح تطبيق الإعدادات مرة أخرى، والتوجه إلى سجل الإشعارات والنقر على "تم رفضه مؤخرًا" في أي وقت تريد معرفة الرسائل التي تم حذفها. للأسف، لا تعمل الحيلة على آيفون لأنه لا يحتوي على ميزة سجل الإشعارات، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

يسمح لك حذف الرسائل بإزالة رسائل معينة من الدردشات الفردية أو الجماعية بعد إرسالها. انقر مع الاستمرار فوق رسالة ثم اضغط على حذف. سيؤدي القيام بذلك إلى استبدال الرسالة المحذوفة بإشعار يقول "تم حذف هذه الرسالة". لديك سبع دقائق فقط لإزالة الرسالة بعد إرسالها، لذا تأكد من القيام بذلك بسرعة.