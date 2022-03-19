الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين شرق الوسطى وخان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع، شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه رعاة الأغنام والأراضي الزراعية، شرق مدينة دير البلح.

وقال إن قوات أخرى متمركزة شرق خان يونس جنوب القطاع، أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي التنغيص على المواطنين والمزارعين شرق وشمال القطاع لإجبارهم على ترك مزارعهم.