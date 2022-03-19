تعليم غزة : الانتهاء من مرحلة التسجيل لامتحان التوظيف ولجنة تقرر العدد المطلوب

أكد رائد صالحية المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي اليوم السبت 19 مارس 2022 أن وزارة التربية والتعليم انتهت من المرحلة الأولى من عملية تسجيل الخريجين عبر الموقع الإلكتروني للعديد من التخصصات، سيكون الامتحان التحريري يوم الـ 23 من مارس الساعة 11 صباحا.

وقال صالحية خلال تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" الفرصة الآن متاحة للجميع، من لم يحالفه الحظ سابقاً، يستطيع أن يتقدم للامتحان التوظيفي من جديد، وهناك ما يزيد عن 33 ألف متقدم من الخريجين.

وبين صالحية أن هناك لجنة بيننا وبين ديوان الموظفين وهي التي تُقر العدد المطلوب من الموظفين، والإدارة العامة للقياس والتقويم تراعي الجدول والمواصفات الخاصة بالامتحانات.