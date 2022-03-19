أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 19/3/2022، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجراء 141 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة حالتي وفاة، و( 9) إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 300 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 248814 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1809 حالة ، وإجمالي المتعافين 245034 حالة ، وإجمالي الوفيات 1971 وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 27 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 21 حالة.

وبخصوص التطعيمات، بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:674255 شخص.