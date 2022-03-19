من هي أتعس الدول العربية وأين يقع ترتيب فلسطين ؟

حل الأردن في المرتبة قبل الأخيرة بين الدول العربية، ليكون ثاني أتعس الدول العربية بعد لبنان، في تصنيف تقرير السعادة العالمي 2022 الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وتصدرت البحرين قائمة أكثر الدول العربية سعادة، وحلت في المركز 21 عالمياً، وتلتها الإمارات والسعودية في المركزين 24 و25 على التوالي، ثم الكويت في المرتبة 50 عالمياً.

وحققت ليبيا والعراق، رغم التدهور السياسي والمشاكل الأمنية والاقتصادية، مركزين متقدمين نسبياً، 86 و107 على التوالي، في حين يُعتبر ترتيب كل من تونس ومصر متأخراً إلى حد ما، 120 و129 على التوالي.

وجاءت كل من الجزائر والمغرب وجزر القمر وفلسطين في المراتب 96 و100 و116 و122 على التوالي.