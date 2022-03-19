تشكيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

لا يزال الكلاسيكو الاسباني يحتل المرتبة الأولى في القمم والمباريات الكبرى التي تقام في كافة الدوريات الأوروبية الكبرى، فمباراة الكلاسيكو تحصد قرابة الـمليار مشاهد ومتابع لها وفق تقديرات وسائل الاعلام الرياضية الدولية، الأمر الذي جعل من موعد الكلاسيكو حدث كروي تاريخي ومهم في عالم المستديرة، لذلك قررنا وضع هذه المقالة للحديث عن تفاصيل مباراة الكلاسيكو و تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، كذلك تشكيلة برشلونة وريال مدريد المتوقعة في الكلاسيكو.

تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو القادم

ويقام الكلاسيكو يوم غداً الأحد، وسط متابعات عالمية واهتمام دولى كبير سجلته محركات البحث قوقل خلال الساعات الماضية على أثر رصدها عمليات بحث كبيرة ومستمرة على موعد الكلاسيكو و تشكيلة ريال وبرشلونة في الكلاسيكو، وسيلعب الكلاسيكو الساعة الـ10 مساءاً.

تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو غدا

وتنفرد قنوات بي أن سبورت beIN SPORTS، بشكل دائم في عرض مباريات الكلاسيكو التي تقام بين برشلونة وريال مدريد خاصة وباقي القمم والكلاسيكيات الأخرى التي تقام في الدوريات الأوروبية الكبرى، لذلك وحسب ما أعلنت مجموعة قنوات بي أن سبورت beIN Sports 1 HD Premium وتعليق العربي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

ويدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري، وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات وخاصة وأن الفريق الاسباني وصل للمركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني بعد أن وصل ترتيبه للمركز العاشر بعد سلسلة من الهزائم.

تشكيلة برشلونة وريال الكلاسيكو

ووفق لوسائل الاعلام الاسبانية والمتهمة في الكرة الاسبانية من المتوقع أن يدخل مدرب برشلونة تشافي بتشكيل قوى قاصداً فيه تحقيق الانتصار فقد خصص في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن ، وأوكل مهام خط الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيس، وجوردي ألبا، فيما حل في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، وفرينكي دي يونج، وأركن الهجوم للفرنسي عثمان ديمبلي وفيران توريس وبيير إيمريك أوباميانج.

تشكيلة نادي برشلونة في الكلاسيكو

وستقام مباراة الكلاسيكو ضمن مباريات الجولة الـ29 من الليجا الاسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، فقد حقق ريال مدريد في الدور الأول نصراً على غريمة برشلونة بنتيجة 2/3 في اطار كأس السوبر الاسباني.

تشكيلة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو، تشكيل يغيب فيه أبرز نجومه وعلى راسهم النجم الفرنسي كريم بنزيمة والتي حقق الفوز لريال مدريد في مباراته في جولة الذهاب على أرض ملعب كامب نو، ووفق تقارير اسبانية سيدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بتشكيل يكون في حراسة المرمي تيبو كورتوا، وخط الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وناتشو فيرنانديز.

وخط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

تشكيلة برشلونة فى الكلاسيكو

وفي اطار مقالنا الذي خصصنه للحديث عن تشكيلة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو، وضعنا لكم في الفيديو المرفق مخلص مباراة برشلونة وريال مدريد والتي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح فريق ريال مدريد والتي انتقص فيها كريم بنزيما الفوز بتسجيله هدف التفوق على برشلونة.

تشكيلة فريق برشلونة في الكلاسيكو

ويعيش فريق برشلونة نشوة انتصارات كبيرة خلال الفترة الماضية في كافة الدرويات والبطولات التي يلعب فيها فقد حقق يوم الخميس الماضي انتصاراً على فريق غلطة سراى بنتيجة 2\1 ضمن مباريات الدوري الاوروبي، فضلاً عن تحقيقه الانتصارات في الدوري الاسباني.

تشكيلة ريال وبرشلونة في الكلاسيكو

وفي نهاية مقالنا نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الكلاسيكو والتشكيل المتوقع لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو والمقرر عقده يوم غدٍ الأحد في العاصمة الاسبانية مدريد.