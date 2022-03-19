موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2021- 2022، ينتظر عاشق كرة القدم الأوروبية بشكل عام ومشجعو فريقا ريال مدريد وبرشلونة على وجه الخصوص، انطلاق صافرة كلاسيكو الأرض بين الغريمين التقليديين، في إياب الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليغا"، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الأحد 20 مارس 2022 على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة ستكون أشبه بملحمة كروية بين متصدر المسابقة وثالث الترتيب، فالملكي سيحرص على خوض المباراة بكل عناصره الأساسية وعينه على تعزيز صدارته وتوسيع الفارق بين أقرب منافسيه إشبيلية الذي يحتل المرتبة الثانية، بينما سيدخل برشلونة المباراة بكل قوته لمحاولة اللحاق بإشبيلية والصعود إلى المركز الثاني في جدول المسابقة الإسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وسيحرص فريقا ريال مدريد وبرشلونة على خوض مباراة قوية ضد بعضهما، ومن المقرر أن يبحث ملايين عشاق كرة القدم عن موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2021- 2022، فهي منافسة خاصة بين فريقين غريمين منذ تأسيس الناديين، إذ يحرص كل منهما على إلحاق الهزيمة بالآخر، وفي معظم المواجهات بين الفريقين تحدث مشاحنات ومشادات بين الغريمين، لهذا يحرص عشاق الملكي والبرشا على مشاهدة المباراة وتشجيع فريقيهما، وتعمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق لكم رابط لمشاهدة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في بث مباشر دون أي تقطيع.

موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وعلى الرغم من التنافس الشديد بين الفريقين، والتعصب الكروي الذي نلاحظه في هذه المباراة على وجه الخصوص، وردود الأفعال العنيفة بين اللاعبين والمشجعين، إلا أن المباراة لهم رونق خاص في نفوس محبي كرة القدم الأوروبية، لهذا سيكونون على موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2021- 2022، في مباراة كبيرة، وخاصة في ظل التحسن الملحوظ على فريق المدير الفني تشافي هيرنانديز منذ توليه تدريب الفريق.

تشكيلة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

ويبحث عشاق ريال مدريد وبرشلونة عن تشكيلة فريقيهما، وخاصة في ظل التنافس الشديد والأسماء الكبيرة بين الفريقين، ومن المتوقع أن يدخل الفريق الملكي بتشكيلة تضم كلا من:

يتولى حراسة المرمى: تيبو كورتوا

وفي خط الدفاع: داني كارفاخال .. إيدير ميليتاو .. ديفيد ألابا .. ناتشو فيرنانديز

ويتمركز خط الوسط: كاسيميرو .. لوكا مودريتش .. توني كروس

ويقود خط الهجوم: أسينسيو .. كريم بنزيما (موضع شك بسبب إصابته) .. فينيسيوس جونيور

أما من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز بالتشكيلة التي تحمل الأسماء التالية: -

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيس، وجوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، وفرينكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، فيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج.