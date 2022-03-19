عصائر قد تفاجئك للتخلص من الكرش

تعد العصائر الصحية من الإضافات الجيدة للنظام الغذائي والتي تساعد على التخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن أو ما يعرف بـ«الكرش»، في ضوء أثرها في إبقاء الجسم ممتلئًا حال تناول كمية قليلة في الصباح أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار.

وينصح خبراء التغذية بإضافة البروتين الصحي والفاكهة الكاملة مثل الفراولة والبرتقال واللبن وزبدة الفول السوداني إلى العصير؛ من أجل استهداف منطقة الكرش والتخلص من الدهون الزائدة بها، وفقًا لـ«العربية». وجبات خفيفة تمنع ظهور «الكرش» مع التقدم في العمر وقدم تقرير نشره موقع «Eat This Not That» بعض الأفكار المذهلة والغريبة لأربعة أنواع من العصائر الصحية المركبة التي تحارب الدهون وتشعر بالشبع لأكبر وقت ممكن شملت:

1 - عصير الأفوكادو والتوت عصير نباتي يتضمن 3 أنواع من التوت (العنب البري والتوت والعليق) مع حليب الكاجو الذي يساعد في التخلص من تراكم الدهون مع إضافة نوع من البروتين المفضل.

2 - السبانخ والأفوكادو مع بذور الكتان إضافة بذور الكتان في هذا العصير الذي يحتوي على السبانخ والأفوكادو له الكثير من الفوائد الصحية الإضافية. فبذور الكتان مليئة بالقشور، وهي مركبات نباتية تظهر فوائد صحية مذهلة في الوقاية من السرطان وتوازن الهرمونات.

3 - الشوكولاتة الداكنة مع الموز والمكسرات إضافة المكسرات الكاملة، والبذور، والشوفان على العصائر الصحية يساعد على حرق دهون البطن بشكل أسرع.

4 - عصير التوت والقرنبيط هذا المكون الغريب يمنح العصير كمية من الألياف تعمل على إبقاء الجسم ممتلئًا لفترة أطول، كما يمكن إضافة البروتين المفضل إلى ذلك العصير