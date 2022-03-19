خوفاً من كارثة محتملة.. الاحتلال يستعد لجنازة الحاخام كانيفسكي

قالت مصادر عبرية اليوم السبت 19/3/2022: "إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يجري الاستعدادات الكبيرة خوفاً من كارثة محتملة خلال تشييع جثمان الحاخام حاييم كانيفسكي".

وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، وهو أحد أكثر القادة نفوذاً في الجالية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة، أمس الجمعة، عن عمر94 عاماً.

وذكرت صحيفة معاريف أن جيش الاحتلال يخشى من كارثة كبيرة قد تحدث جراء تدافع الحشود على غرار كارثة ميرون، لذا فالشرطة تدخل حالة طوارئ وتجري استعدادات لجنازة الحاخام كانيفسكي .

ووفقاً للصحيفة، فمن المتوقع أن يُشارك فيها حوالي مليون شخص غداً الأحد، وكجزء من الاستعدادات سيتم إغلاق مداخل ومخارج مدينة بني براك لساعات طويلة.

كما سيتم نشر آلاف من عناصر الشرطة، وهناك مخاوف من صدامات مع الحريديم.



