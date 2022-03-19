هل يوجد علاقة بين الجلوس في البيت والاكتئاب؟

أثبت علماء من بريطانيا، في دراسات علمية، وجود علاقة بين المكوث في المنزل فترة طويلة والاكتئاب الشديد.

واكتشف علماء في معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب، عن العلاقة بين المكوث في البيت فترة طويلة والاكتئاب الشديد.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من متابعتهم الحالة الصحية لـ 164 شخصاً يعانون من الاكتئاب الشديد، حيث من بيانات تحديد الموقع الجغرافي التي حصلوا عليها من الهواتف الذكية للمتطوعين، اتضح لهم كم من الوقت قضى المرضى في بيوتهم.

ووفقا لهم، فقد كان كبار السن الذين يعانون من أعراض أكثر حدة أقل ميلا لمغادرة المنزل. ولاحظوا أن العلاقة بين الأعراض في أيام الأسبوع كانت أقوى منها في عطلة نهاية الأسبوع.

في وقت سابق، كشفت الطبيبة النفسية الأمريكية أوما نايدو أسماء الأطعمة التي يجب تناولها للفرح وتحسين الذاكرة ولها تأثير إيجابي على الدماغ.

ونصحت الطبيبة بضرورة الاهتمام بالتوابل، التي تعمل كمضادات للأكسدة، وبعضها له خصائص مفيدة أخرى. فمثلا يقلل الكركم من القلق، ويساعد الزعفران على محاربة الاكتئاب. وللشوكولاتة الداكنة تأثير مماثل.