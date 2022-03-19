هل يوجد فرق بالقيمة الغذائية بين البيض الأبيض والبني؟

يتساءل الكثير من الناس عن سبب اختلاف ألوان البيض بين الأبيض والبني، والذي يُعتبر وجبة أساسية في حياتهم، وعنصراً هاماً جدا في نظامنا الغذائي، وهو ما ستُجيب عليه خبيرة تغذية لبنانية.

أخصائية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد، قالت: إن سبب اختلاف الألوان يعود إلى أن دجاجة بيضاء أتت بالبيض الأبيض، فيما جاء البيض البني من دجاجة حمراء.

وبشأن القيمة الغذائية، فقد أفادت الخبيرة عبر حسابها في انستغرام: بأن لا فرق أبداً بينهما، إذ إنهما يحملان تماماً ذات المزايا الطبية والفوائد، وحتى المضار حال الإكثار من تناولهما.

"إلا أن ما يؤثر على جودة النوعية هو حصرا ما يقدم للدجاجة من غذاء، فإذا حصلت دجاجة على غذاء بكمية عالية من أوميغا 3 تأتينا بيضة تحوي كميات عالية من هذا الفيتامين"، وفق الخبيرة.

وأضافت: "أما إذا تركت الدجاجة ترعى خارجاً فإنها ستحصل على فيتامين C من أشعة الشمس وتأتينا بيضة مليئة بهذا الفيتامين".

يذكر أن للبيض فوائد كثيرة، ووفقا لدراسات حديثة فإن تناول بيضة واحدة يومياً يمكن أن يخفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إضافة إلى الوقاية من بعض الأمراض المتعلقة بالقلب كذلك، ناهيك عن غناه بالفيتامينات والمعادن أهمها فيتامين C.