سعر الدولار اليوم السبت في لبنان السوق السوداء لحظة بلحظة

تواصل محركات البحث قوقل، تسجيل عمليات بحث في كافة انحاء الوطن العربي على أسعار العملات مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، صاحب التعامل التجاري الأعلى في الوطن العربي وجل دول قارات العالم، الأمر الذي دفعنا في فريق الموقع لتخصص هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الدولار اليوم السبت في لبنان في سوق السوداء والبنوك المركزية اللبنانية.

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

ويتعمد الكثير من المواطنين اللبنانيين، مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل مستمر، خاصة أصحاب محلات صرف العملات وأصحاب محلات الذهب وكبار رجال الاعمال التي لها أموال ومصالح مالية كبيرة في الأسواق اللبنانية.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

ووفقا لأخر التحديثات فقد شهد سعر صرف الدولار في لبنان قفزة كبيرة على صرف اليوم السبت، فحسب المتابعة لأسعار الدولار في لبنان لليوم السبت خلال التعاملات المبكرة لليوم السبت 19 مارس/آذار 2022، خاصة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

على وقع أزمة القضاء والمصارف.. تسعيرة جنونية للدولار في السوق السوداء#لبنان #الدولار #سعر_صرف_الدولار https://t.co/VCHDXyDImW — International scopes news - أخبار سكوبات عالمية (@intscopes) March 18, 2022

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

فقد شهد الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، ارتفاعا في سعر الدولار اليوم في لبنان ليتراوح بين 23450 ليرة و23500 ليرة لكل دولار، مقابل 22600 - 22650 ليرة لكل دولار في ختام تداولات أمس.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

وفي يتم تداول الدولار مقابل الليرة عند مستوى 23425 - 23475 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وقرّرت جمعية المصارف في لبنان، الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ضد ما وصفته بـ "تعسف بعض القرارات القضائية".

واعتبرت الجمعية أن القرارات القضائية والإدارية التي طالتها "تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة".

يأتي قرار المصارف عقب الحجز على أصول ستة منها، مُتَّهمةً بتحويل مليارات إلى الخارج.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء لحظة بلحظة

وأعلنت "جمعية المصارف"، في بيان، عن الإضراب كـ"خطوة أولى للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة"

سعر الدولار اليوم في لبنان