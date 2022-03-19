الرئيس الأوكراني : حان الوقت لإجراء محادثات جدية مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو قائلا: "إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها".

وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا: "إن الوقت حان لعقد اجتماع ،حان وقت الحديث".

وأكد أنه "حان الوقت من أجل استعادة أوكرانيا وحدة أراضيها وإحقاق العدالة مجدداً".

وأضاف "بخلاف ذلك فإنه حتى بضعة أجيال لن تكون كافية لروسيا للنهوض بسبب الخسائر التي تتكبدها".

واعتبر أن إجراء مفاوضات سلام وأمن جادة مع أوكرانيا هي الفرصة الوحيدة أمام روسيا للحد من الأضرار الناجمة عن أخطائها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

تروس تحذر من استغلال روسيا للمحادثات مع أوكرانيا لشن هجوم جديد

ومن جانبها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس من استغلال روسيا لمحادثات السلام مع أوكرانيا كـ”ستار دخان” لصرف الانتباه عن قيام الكرملين بإعادة تجميع قواته لشن هجوم جديد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن تروس قولها إن الأمر يرجع للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فيما يتعلق بتعامله مع محادثات السلام.

ولكن في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز"، قالت إنها تخشى أن تكون المفاوضات- التي تردد أن حققت بعض التقدم- بمثابة "ستار دخان" لإخفاء النوايا الحقيقية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمؤتمر المحافظين الاسكتلنديين في أبردين: "إنه تعهد بإرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا بعد التحدث مع زيلينسكي يوم الجمعة".

وأضاف أنه "مقتنع أكثر من أي وقت مضى" أن المغامرة العسكرية للرئيس الروسي ستفشل.