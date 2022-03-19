سعر الذهب في فلسطين اليوم-سعر الذهب بالشيكل

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات المالية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار بشكل عالمي.

ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 200.64 شيكل $61.83

سعر الذهب عيار 22 183.92 شيكل $56.68

اسعار الذهب عيار 21 175.57 شيكل $54.10

اسعار الذهب عيار 18 150.48 شيكل $46.37

سعر الذهب عيار 14 117.04 شيكل $36.07

سعر الذهب عيار 12 100.32 شيكل $30.91

اسعار أوقية الذهب 6,240 شيكل $1,923

اسعار جنيه الذهب 1,405 شيكل $432.82

اسعار كيلو الذهب 200,641 شيكل $61,830

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 مارس 200.69 175.61 150.52 117.07 100.35

17 مارس 202.16 176.90 151.62 117.93 101.08

16 مارس 202.28 177.00 151.71 118.00 101.14

15 مارس 202.47 177.17 151.85 118.11 101.24

14 مارس 205.94 180.20 154.46 120.13 102.97

13 مارس 208.23 182.20 156.17 121.47 104.11

12 مارس 208.23 182.21 156.18 121.47 104.12

11 مارس 207.54 181.60 155.66 121.07 103.77

10 مارس 210.35 184.06 157.77 122.71 105.18

9 مارس 208.92 182.81 156.69 121.87 104.46