طالع: سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وشركات الصرافة

يبحث الكثيرين في الوطن العربي، في كل صباح عن أسعار العملات المحلية الخاصة في بلادهم أو البلاد التي لهم فيها تجارة وأموال، خاصة وأن أسعار العملات تختلف بشكل كامل ودائم في كل ساعة، وفي هذه المقالة التي سنخصصها للحديث عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري لليوم السبت، خاصة وأن عمليات بحث كثيرة جرت عبر محركات البحث قوقل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وتتحدث أسعار العملات بشكل يومي في مصر، في أحياناً تأخذ منعطف الانخفاض وأخرى تأخذ منحى الارتفاع نظراً لعدم استقرار الحالة الاقتصادية والأمنية في بعض الأحيان، الأمر الذي جعل من الجنيه المصري ذات قيمة ضعيفة وقليلة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي واليورو.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وجاء سعر الدولار اليوم السبت في مصر، في التعاملات المحدودة بشركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي لبنوك كبرى، مسجلاً استقراراً في قيمته مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي بتسجليه أعلى سعر صرف للدولار في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لـ29 بنكا، بلغ متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، كما أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، والبركة، وبلوم مصر، وكريدي أجريكول، وبنك HSBC، والعربي الأفريقي، فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 17.30 جنيه للشراء، و 17.41 جنيه للبيع، كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 21.54 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم في مصر





أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

وهيمن على سعر الريال السعودي،استقر فقد بلغ عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 51.46 جنيه للشراء، و 51.92 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.