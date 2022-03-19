أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19/3/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:21 ص
19 مارس 2022
أسعار الذهب في السعودية
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تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19/3/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1921 دولار  هبوط 0 $.

سعر الذهب اليوم السبت في السعودية

الوحدة  السعر بالريال   السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24     231.61       61.76

سعر جرام الذهب عيار 22     212.31       56.61

سعر جرام الذهب عيار 21     202.66       54.04

سعر جرام الذهب عيار 18     173.70       46.32

سعر جرام الذهب عيار 14     135.10       36.03

سعر أونصة الذهب بيع 7,203.75     1,921.00

سعر أونصة الذهب شراء        7,207.50     1,922.00

جنية الذهب 8ج عيار 21      1,621.25     432.33

جنية الذهب 8ج عيار 22      1,698.45     452.92

جنية الذهب 8ج عيار 24      1,852.85     494.09

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

تاريخ البيانات   2022/03/19

إحجام سبائك الذهب    ريال    دولار

سبيكة ذهب 1 جرام     254.77       67.94

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام      607.97       162.12

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,204.35     321.16

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام       2,380.91     634.91

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام       4,729.40     1,261.17

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,034.99     1,876.00

سبيكة الذهب نصف أونصة     3,684.72     982.59

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,333.42     1,955.58

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام       11,742.45   3,131.32

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام     23,438.58   6,250.29

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة    2,777.05     740.55

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 233,227.76 62,194.07

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو     116,822.32 31,152.62

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط        عيار 24       عيار 22       عيار 21       عيار 18

2022-03-19       231.61       212.31       202.66       173.70

2022-03-18       234.14       214.63       204.87       175.60

2022-03-17       232.33       212.97       203.29       174.25

2022-03-16       231.24       211.97       202.34       173.43

2022-03-15       235.22       215.62       205.82       176.42

2022-03-14       240.05       220.04       210.04       180.03

2022-03-13       240.05       220.04       210.04       180.03

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