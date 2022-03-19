طائرة عسكرية أمريكية مفقودة في النرويج

تواصل فرق الإنقاذ في النرويج البحث عن طائرة أمريكية مفقودة من طراز MV-22 Osprey كانت تشارك في تدريبات عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي بشمال النرويج، أمس الجمعة.

وقال الميجر جيم ستينجر المتحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية، في بيان: "يمكننا تأكيد وقوع حادث يتعلق بطائرة أوسبري تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية.. كانت الطائرة تجري تدريبات في النرويج كجزء من تمرين "الاستجابة الباردة 22" وقت وقوع الحادث"، منوها بأن الحادث لا يزال قيد التحقيق".

وأصدرت قوة المشاة البحرية الأمريكية الثانية في وقت لاحق بياناً أكدت فيه أنها على علم بوقوع "حادث مؤسف" مع أوسبري.

بدوره أعلنت القوات المسلحة النرويجية ومركز تنسيق الإنقاذ المشترك لشمال النرويج بيانا أمس الجمعة أكدا فيه أنهما يجريان بحثا عن طائرة أوسبري مفقودة لم تهبط في وجهتها: "أوسبري تنتمي إلى مشاة البحرية الأمريكية وتشارك في التدريبات العسكرية النرويجية للرد البارد في النرويج.. الطائرة كان عليها طاقم من أربعة أفراد وكانت في مهمة تدريبية في مقاطعة نوردلاند، بشمال النرويج يوم الجمعة 18 مارس 2022".

ويوجد حالياً 3000 من مشاة البحرية الأمريكية في شمال النرويج يشاركون في تدريب الناتو الذي يحمل اسم "الرد البارد 22" والذي يوصف بأنه أحد أكبر مناورات الناتو منذ نهاية الحرب الباردة. يشار إلى أن 30 ألف جندي في المجمل يشاركون في هذا التدريب.