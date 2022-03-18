سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 19 مارس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا والذي انخفض في معاملات اليوم السبت في السوق السوداء، بعد قفزة قياسية، ونلاحظ وجود اهتمام كبير لدى المواطن السوري بالبحث عن سعر الدولار في سوريا بشكل يومي، خاصة التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصرافة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 19 مارس 2022.

سعر الدولار اليوم في سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم الجمعة في سوريا ليسجل نحو 3800 ليرة للشراء، و3850 ليرة للبيع، مقابل 3925 ليرة للشراء، و3975 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وتراجع سعر اليورو اليوم الجمعة في سوريا خلال مستهل التعاملات لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 4213 ليرة للشراء، و4273 ليرة للبيع، مقابل 4327 ليرة للشراء، و4387 ليرة للبيع، عند إغلاق تداولات أمس الخميس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الجمعة في السوق السوداء ليسجل نحو 4984 ليرة للشراء، و5060 ليرة للبيع، مقابل 5160 ليرة للشراء، و5236 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في سوريا خلال التعاملات الصباحية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 1011 ليرة للشراء، و1027 ليرة للبيع، مقابل 1044 ليرة للشراء، و1061 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الخميس.

وهوى سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في سوريا عند فتح التعاملات لدى السوق السوداء ليصل إلى 1032 ليرة للشراء، و1048 ليرة للبيع، مقابل 1066 ليرة للشراء، و1082 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12487 ليرة للشراء و12677 ليرة للبيع، مقابل 12912 ليرة للشراء، و13102 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس الخميس.