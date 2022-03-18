سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 19 مارس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في سوريا، والذي شهد تراجع في معاملات اليوم السبت، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا، كما نلاحظ وجود اهتمام كبير من قبل شريحة كبيرة من المواطنين خاصة التجار ورجال الاعمال ومحلات الصاغة بسعر الذهب في سوريا ومتابعتها بشكل يومي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 19 مارس 2022.





سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 19 مارس 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم السبت نحو 156.487 ألف ليرة (62.30 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى نحو 136.930 ألف ليرة (54.51 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم السبت، نحو 117.367 ألف ليرة (46.72 دولار).

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14، لنحو 91.285 ألف ليرة (36.34 دولار).

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 19 مارس 2022

سعر الأوقية الذهب اليوم السبت في سوريا

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية داخل الأسواق المحلية، إلى مستوى 4.866 مليون ليرة (1937 دولارا).

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في سوريا

وسجل سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.095 مليون ليرة (436.08 دولار).