تحديث ببجي موبايل أخر اصدار 1.9 احتفالية الذكرى السنوية الرابعة ركوب الدراجة شهر مارس 2022 بعد الصدمة ، حيث يبحث الكثيرون في الوطن العربي عن أخر اصدار من لعبة ببجي، لا سميا زياد نسبة البحث خلال الساعات الماضية من أجل تحميل تحديث PUBG MOBILE الجديد 2022 الإصدار 1.9، حيث أجرت الشركة تحديثات جديدة منها باضافة دراجة هوائية يمكن للاعب ركوبها، وذلك حيث تعتبر لعبة ببجي موبايل واحدة من اقوى العاب القتال الإلكترونية التي انتشرت في السنتين الماضيتين بشكل كبير وواسع في الوطن العربي والعالم كله وكل فترة تقوم شركة Tencent المسؤولة عن هذه اللعبة بإصدار تحديثات جديدة كل فترة حيث تضيف إليها بعض المميزات الجديدة في اللعبة وأطوار خاصة وجديدة وكذلك خرائط جديدة بالإضافة إلى حل المشاكل التي قد تواجه اللاعبين، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدم لكم تحديث ببجي موبايل أخر اصدار احتفالية الذكرى السنوية الرابعة ركوب الدراجة 2022 بعد الصدمة 1.9 شهر مارس.

تحديث ببجي موبايل أخر اصدار احتفالية الذكرى السنوية الرابعة ركوب الدراجة 2022 بعد الصدمة 1.9 شهر مارس

أعلنت الشركة إصدار أخر تحديث لها 1.9 من لعبة ببجي موبايل الجديد 2022 بشكل رسمي على وأصبح الآن متاحاً لجميع اللاعبين تحميل هذا الإصدار الجديد من لعبة ببجي عن طريق متجر الألعاب في Google Play ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل ثم الضغط على تحديث اللعبة والانتظار حتى يكتمل التحميل ثم فتح اللعبة وتحميل الملفات الخاصة بالتحديث الجديد بداخل اللعبة والاستمتاع بالمميزات والاطوار الجديدة والتي من ضمنها سبايدر مان .

رابط مبار تحميل تحديث لعبة ببجي 2022 ركوب الدراجة احتفالية الذكرى السنوية الرابعة

يمكن لأي شخص القيام بعملية تحميل تحديث ببجي الجديد "PUBG Mobile 1.9"، في حالة أنه يمتلك لعبة ببجي العادية على هاتفه، ويتم ذلك على عدة خطوات.

نذهب على متجر التطبيقات جوجل بلال من الهاتف المحمول.

نبحث عن لعبة ببجي pubg .

نضغط على كلمة "تحديث"، وبعدها بدقائق معدودة سيتم تحديث لعبة ببجي.

تحديث ببجي موبايل أخر اصدار 1.9 احتفالية الذكرى السنوية الرابعة ركوب الدراجة شهر مارس 2022 بعد الصدمة

مميزات تحديث ببجي موبايل اصدار 1.9 ركوب الدراجة شهر مارس 2022

يتساءل بعض اللاعبين حول العالم عن المميزات التي سيحصلون عليها بعد تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 وقد أعلنت شركة Tencent عن أن هذا تحديث جديد ويأتي بإصدار 1.9 وأعلنت عن وضع جديد في اللعبة وإطلاق موسم Royale Pass Month 9: Cosmic Clash ، وكذلك نمط ساحة المعركة الجديد Royale Arena: Assault كما تم الإعلان عن وجود العديد من التحديثات في أسلوب اللعب حيث تم تغيير الانفجارات البركانية والقنابل ، ايضاً سيكون هناك تغيير في بدلة Silvanus X-Suit الجديدة كما تم تطوير الأسلحة المستخدمة في الحروب والقتالات بشكل كبير.

تحديث ببجي موبايل أخر اصدار 1.9 احتفالية الذكرى السنوية الرابعة ركوب الدراجة شهر مارس 2022 بعد الصدمة

تحديثات أسلحة ببجي اخر اصدار 1.9 ركوب الدراجة 2022



تحديث ببجي موبايل أخر اصدار 1.9 احتفالية الذكرى السنوية الرابعة ركوب الدراجة شهر مارس 2022 بعد الصدمة

من ميزات PUBG Mobile الجديدة المضافة إلى PUBG، سلاح جديد تمت ترقيته في الإصدار الجديد يحتوي على نطاق تحولي من المستوى الثاني داخل لعبة ببجي موبايل، كما يحتوي السلاح على مكبس متصل بسلاح ببجي موبايل. وهذا السلاح في تحديث ببجي موبايل 1.9 لا يمنحك صلاحية إضافة أو تعديل المرفقات إليه، كما تحتوي العربات التي تقوم بجرها الدواب الجديدة على مخابئ فلاش للسلاح الجديد، إلى جانب ذلك قام التحديث بتقديم ميزة مصممة لتقليل وقت تنزيل سلاح L85A3 داخل لعبة ببجي موبايل في موسم Royale Pass Month 9: Cosmic Clash .

رابط مباشر تحديث ببجي موبايل أخر اصدار احتفالية الذكرى السنوية الرابعة ركوب الدراجة 2022 بعد الصدمة 1.9 شهر مارس