السيد نصر الله ينفي إرسال حزب الله مقاتلين وخبراء إلى أوكرانيا

نفى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، بصورة قاطعة، وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا، للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وأكد السيد نصر الله، في كلمة في ذكرى تأسيس كشافة "الإمام المهدي"، أنّه "لم يذهب أحد من حزب الله، لا كمقاتل ولا كخبير، إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".

وتابع: "يجب الاستفادة من العِبَر التي تنتجها الحروب"، مطالباً الدولة والحكومة اللبنانيتين بـ"إنشاء هيئة طوارئ تتعلق بالحاجات الأساسية، كالخبز والقمح والمشتقات النفطية".

وادّعت هيئة الأركان الأوكرانية، في بيان، يوم أمس الخميس، إنّه "وفقاً للمعلومات المتاحة، أخد الروس بالفعل 1000 متطوع من سوريا وحزب الله". وزعمت الهيئة أن "الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة".

وأضافت أنّه، "بحسب المعلومات المتوافرة، فإن الناشطين المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا، لكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية".

وأعلن الرئيس الروسي، في الـ11 من آذار/مارس، موافقته على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.