تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة في الكلاسيكو يوم الأحد، حيث يبحث الكثيرون عن تشكيلة الفريقين من المشجعين لمعرفة توقعات المباراة المنتظرة من قبل عشاق كرة القدم حول العالم، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدك لكم تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة في الكلاسيكو يوم الأحد، حيث رسمت صحيفة ماركا الإسبانية ملامح تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض المرتقبة بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو بيرنابيو.

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة في الكلاسيكو يوم الأحد





ويعود لاعب الوسط الإسباني الشاب نيكو جونزاليس من جديد للمشاركة مع البارسا وسيكون متاحاً للمدرب تشافي هيرنانديز في الكلاسيكو بعدما غاب في المباراة الماضية ضد أوساسونا للإيقاف الإداري لتراكم البطاقات الملونة.

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد

وفي الوقت ذاته تحوم الشكوك حول تواجد الفرنسي كريم بنزيما في تشكيلة ريال مدريد، مع فقدان مواطنه فيرلان ميندي على الجبهة اليسرى بالخط الخلفي بداعي الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.





تشكيلة برشلونة المتوقعة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيس، وجوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، وفرينكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، فيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج.