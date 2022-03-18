أمريكا تفرض قيودا على صيانة 99 طائرة "بوينغ" للشركات الروسية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إجراءات ضد عدد من الطائرات التي نفذت رحلات إلى روسيا، والتي تتهمها واشنطن بانتهاك القواعد الأمريكية للرقابة على الصادرات.

وحسب بيان للوزارة، سيتم توجيه مذكرات إلى مختلف شركات الطيران حول العالم حول "عدم جواز" صيانة وتصليح الطائرات التي "انتهكت القواعد الأمريكية للرقابة على الصادرات"، وتزويدها بالوقود وتقديم قطع الغيار لها.

وأضاف البيان أن الشركات التي تقدم الخدمات للطائرات المذكورة قد تواجه إجراءات من قبل السلطات الأمريكية، بما فيها أحكام بالسجن والغرامات وحرمانها من الامتيازات والتسهيلات وغيرها من القيود.

ونشرت الوزارة قائمة، تضم 99 طائرة من صنع شركة "بوينغ" الأمريكية، تستخدمها شركات الطيران الروسية، بما فيها "آيروفلوت" و"إير بريج كارغو" و"يوتاير" و"نوردويند" و"آزور إير" و"أفياستار".

وتتضمن القائمة أيضا طائرة Gulfstream G650، تابعة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.