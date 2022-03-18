عباس يجري تغييرات جديدة في تشكيل المحاكم الإدارية

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الجمعة، عددا من القرارات المتعلقة بتشكيل المحاكم الإدارية.

وشملت القرارات تشكيل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار هاني بولص الناطور، وعضوية كلا من القضاة: أمجد نبيل لبادة، وكفاح الشولي، وهدى مرعي، ومحمد أبو السندس، ووائل لافي، ورامي حلبية، وجمال الخطيب، وجميل مسالمة، في حين تتشكل المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وحيد أبو عياش، وعضوية كلا من القضاة: عمار النمورة، وفاطمة النتشة، ونضال العواودة، وياسر صوافطة، وطارق طوقان، وجياد دعبوب، وحكم أبو راس.

كما أصدر عباس، قرارا بتعيين مصطفى أحمد فرحان رئيسا للنيابة الإدارية، وتعيين د. حسن جميل سليم أمينا عاما للمحكمة الادارية بدرجة قاضي محكمة إدارية.