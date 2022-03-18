الاحتلال يعتقل 3 شبان من حي راس العامود بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 3 شبان من حي راس العامود شمال البلدة القديمة من القدس المحتلة، خلال تصدي أهالي الحي لمستوطنين حاولوا الاعتداء عليهم.

وأفادت المصادر المقدسية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت حي راس العامود وحاولت الاعتداء على الأهالي بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تصدى لهم الشبان.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في الحي أثناء تصدي الشبان للمستوطنين، واعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمود وفارس وأحمد عويسات من الحي.

يشار إلى أن المستوطنين يهاجمون بشكل متواصل على أهالي حي راس العامود بحماية قوات الاحتلال.