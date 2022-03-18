أسعار العملات الرقمية المشفرة.. هبوط مفاجئ لـ"بيتكوين" وانتعاش إيثريوم

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 18 مارس/آذار 2022، بعد أن سجلت قفزة أمس بدعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وحدثت تصفية كبيرة سريعة بقيمة 110 ملايين دولار، فجر اليوم نتيجة صعود بيتكوين (العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم) بقوة ثم هبوطها مجدداً.

وما زال الأسبوع الحالي إيجابي على بيتكوين والأسهم الأمريكية من ناحية، وسلبي على الدولار والذهب من ناحية أخرى، مع استمرار الحالة العكسية بينهم.

أسعار العملات الرقمية اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.60% مسجلًا 2,799.77 دولار.

وزاد سعر الريبل XRP بنحو 0.11% إلى مستويات 0.7853 دولار.

وانخفض سعر عملة تيرا لونا LUNA/USD بنحو 5.99% لتسجل مستويات 83.40 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.30% لتسجل 0.8275 دولار.

وخسر سعر سولانا Solana بنسبة 1.18% إلى مستوى 85.74 دولار.

وانخفض سعر بولكادوت Polkadot ما نسبته 1.86% إلى مستويات 18.51 دولار.

وهوى دوجكوين DOGE/USD بنسبة 1.41% إلى مستويات 0.115 دولار.