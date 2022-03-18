تراجع أسعار الذهب في السودان الجمعة 18 مارس

شهد متوسط سعر الذهب تراجعاً في السودان، اليوم الجمعة 18 مارس/ آذار 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان اليوم في تعاملات الأسواق المحلية، إلى نحو 27.812 ألف جنيه (62.22 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 24.336 ألف جنيه (54.44 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السودان

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، في تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، نحو 20.859 ألف جنيه (46.66 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 16.224 ألف جنيه (36.29 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وتراجع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في السودان، خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، إلى مستوى 864.946 ألف جنيه (1935 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 194.687 ألف جنيه (435.54 دولار).