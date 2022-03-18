طالع أسعار الذهب في سوريا الجمعة 18 مارس 2022

تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في سوريا، الجمعة، 18 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، إلى نحو 156.487 ألف ليرة (62.30 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 136.930 ألف ليرة (54.51 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، نحو 117.367 ألف ليرة (46.72 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 91.285 ألف ليرة (36.34 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية داخل الأسواق المحلية، إلى مستوى 4.866 مليون ليرة (1937 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.095 مليون ليرة (436.08 دولار).