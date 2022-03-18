مدرب ليفربول يثير القلق حول صلاح!

أثار مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، القلق حول نجم الفريق، المصري محمد صلاح، قبل المباراة أمام نوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لقد شعر صلاح بألم طفيف في القدم بعد مباراة آرسنال".

كما أشار المدرب الألماني إلى أن ألكسندر أرنولد يعاني من إصابة في الأوتار، لذا سيكون أيضا خارج قائمة منتخب إنجلترا هذا الشهر.

وألمح كلوب إلى أن إصابة أرنولد تبدو قوية، مضيفا أن اللاعب بانتظار الفحوصات الطبية لتحديد البرنامج العلاجي ومدة الغياب.

وقال المدير الفني لليفربول "نعم.. يبدو أن ألكسندر أرنولد سيغيب لأسابيع".

وأكد كلوب أن تعويض أرنولد يبدو صعبا ولكنه ممكنا، مضيفا أن هناك خيارات أخرى لشغل الجبهة اليمنى مثل جيمس ميلنر، جو غوميز أو ربما الدفع بلاعب شاب.