ارتفاع مؤشر اصابات كورونا في "اسرائيل"

أفادت معطيات وزارة الصحة بحكومة الاحتلال اليوم، الجمعة، بتشخيص إصابة 6971 شخصا بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 55.005 فحوصات لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 12.67%.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا منذ بداية الجائحة إلى 10,417، بزيادة 12 وفاة عن الحصيلة التي نشرتها الوزارة أمس.

ويرقد في المستشفيات 820 مريضا بكورونا، بينهم 291 بحالة خطيرة، و135 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ووصفت حالة 137 من بين الحالات الخطيرة بأنها حرجة.

وعدد مرضى كورونا حاليا 40,242، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة أو لا يشعرون بأعراض إصابتهم بالفيروس، ويتواجدون في حجر صحي. وإلى جانبهم 19,541 شخصا في حجر صحي بعد مخالطتهم مرضى بكورونا ومن دون ثبوت إصابتهم بالفيروس.