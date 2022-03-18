اصابات بالاختناق اثر قمع الاحتلال مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في كفر قدوم

أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال الذين حاولوا اقتحام البلدة، حيث تصدى لهم المواطنون.

وردد المئات من أبناء البلدة الذين شاركوا في المسيرة، الشعارات الوطنية الداعية لإنهاء الاحتلال، وتصعيد المقاومة الشعبية.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق الرصاص المعدني بكثافة، ووابلا من الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 8 مواطنين في الأطراف، والعشرات بالاختناق.