بريطانيا تعلن إلغاء ترخيص قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية

قالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا "أوفكوم"، اليوم الجمعة، إنّها ألغت ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية المدعومة من روسيا للبث في المملكة المتحدة بشكل فوري.

وقالت "أوفكوم" على تويتر: "نحن لا نعتبر أنّ "روسيا اليوم" ملائمة ومناسبة للحصول على رخصة بث في بريطانيا ولا يمكننا أن نقتنع بأنّها يمكن أن تكون مصدراً مسؤولاً لنقل الأخبار".

وأشارت "أوفكوم" إلى أنّ هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقاً تجريها في أعقاب الأحداث المرتبطة بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت: "القناة تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية وتبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية".

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، قال ناطق باسم القناة: "لا شك في أنّ قرار أوفكوم بإلغاء رخصة البث الخاصة بآر تي هو قرار سياسي".