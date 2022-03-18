قهوة لمرضى الضغط والهشاشة والكوليسرول.. السر في الصويا

إذا كنت مريضا بالضغط أو هشاشة العظام أو الكوليسترول، فإن قائمة ممنوعاتك الغذائية سيتصدرها بلا شك، مشروب القهوة، لما يحتويه من مادة الكافيين، التي لها آثار صحية ضارة.

ولكن هل يمكن أن يتصور هؤلاء المرضى أن تصبح القهوة نفسها هي العلاج الذي يوصف لهم، هذا ما سعى له فريق بحثي من معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، عبر منتج جديد للقهوة من بذور فول الصويا المحمصة.

وجاء التفكير في هذا المنتج بعد مقارنة في المحتوى الغذائي بين بذور فول الصويا المحمصة، وبذور البن المحمصة، فجاءت النتيجة في صالح الأولى، والتي تتميز بارتفاع محتواها من البروتين ومعادن (البوتاسيوم، الكالسيوم، الماغنيسيوم، الزنك، الحديد)، بمقدار (7.1 ، 14.5، 44.8، 476.9، 85.5%) على الترتيب، مقارنه بمحتوى بذور القهوة المحمصة.

كما تتميز أيضا بارتفاع محتواها من مضادات الأكسدة، مثل الايزوفلاون والأحماض الفينوليه، بمقدار (89.5، 46.6%) مقارنه بمحتوى بذور البن المحمصة.

وكانت الخطوة التالية بعد المقارنة من ناحية الفائدة، هو اختبار مدى قبول المستهلك لها عند طحنها وتحويلها إلى قهوة، وقام الفريق البحثي باخضاع مشروب القهوة التقليدي والمشروب الجديد لفررق من المتذوقين، وهو الإجراء الذي يسمى بحثيا بـ"الاختبارات الحسية"، وكانت النتيجة متقاربة، إذ حاز المشروب الجديد على درجات قبول مقدارها 83%، مقارنه بمشروب البن التقليدي الذى حاز على 85%.

وشجعت نتائج التذوق الفريق البحثي لتقديم المشروب الجديد كبديل للقهوة التقلدية، للاستفادة من العناصر الغذائية المتوفره فيه، والتي تجعل منه مشروبا وظيفيا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وهشاشة العظام.