جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 حتى النهائي

أقيمت يوم الجمعة 18 مارس/ آذار 2022 قرعة دوري أبطال أوروبا الأخيرة هذا الموسم، والتي شملت الأدوار من ربع النهائي حتى النهائي.

نسخة الموسم الحالي من دوري الأبطال يمكن أن نطلق عليها بطولة استثنائية، وذلك لما أسفرت عنه من مفاجآت منذ البداية.

وودع برشلونة وبروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا 2022 من الباب الضيق، وتحولا للدوري الأوروبي الذي خرج منه الثاني على يد رينجرز.

وفي دور الـ16، فجر فياريال واحدة من أقوى مفاجآت البطولة، حيث أقصى العريق يوفنتوس بالفوز في الإياب بالثلاثة.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

أخرجت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 4 مواجهاتٍ قوية، حيث أوقعت ريال مدريد في مواجهة منافس شرس هو حامل اللقب تشيلسي، كما سيعود المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمنازلة أحد القوى الإسبانية، عندما يواجه مانشستر سيتي نظيره أتلتيكو مدريد.

وسيواجه بايرن ميونخ نظيره فياريال الذي أقصى يوفنتوس، أما المواجهة الرابعة والأخيرة فستجمع بين ليفربول وبنفيكا.

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب تشيلسي - ريال مدريد 6-5 أبريل 2022 13-12 أبريل 2022 مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد 6-5 أبريل 2022 13-12 أبريل 2022 فياريال - بايرن ميونخ 6-5 أبريل 2022 13-12 أبريل 2022 بنفيكا - ليفربول 6-5 أبريل 2022 13-12 أبريل 2022

جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

لن تتوقف المباريات القوية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بل ستزداد الإثارة.

المواجهة الأولى في نصف النهائي ستجمع بين الفائز من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، والمنتصر من تشيلسي وريال مدريد.

أما المباراة الثانية فستجمع الفائز من مباراة بايرن ميونخ وفياريال والمنتصر من ليفربول وبنفيكا.

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب مانشستر سيتي / أتلتيكو مدريد - تشيلسي / ريال مدريد 27-26 أبريل 2022 4-3 مايو 2022 بنفيكا / ليفربول - فياريال / بايرن ميونخ 27-26 أبريل 2022 4-3 مايو 2022

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ينتظر أن يكون موعد نهائي دوري أبطال أوروبا هو 28 مايو/ أيار 2022 وسيقام في استاد فرنسا بالعاصمة "باريس".

وكان من المقرر أن يقام النهائي في البداية بمدينة "سانت بطرسبرج"، لكن لظروف الحرب الروسية الأوكرانية تحول إلى ملعب فرنسا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 حتى النهائي