نتائج قرعة ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:14 م
18 مارس 2022
قرعة دوري ابطال اوروبا.
اعلان اسفل صورة الخبر

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مراسم قرعة ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ظهر الجمعة، بمدينة "نيون" السويسرية.

و جاءت نتائج قرعة دوري ابطال أوروبا كما يلي:

[ تشيلسي χ ريال مدريد ]

الذهاب ← 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 -

الإياب ← 🇪🇸

[ مان سيتي χ أتلتيكو مدريد ]

- الذهاب ← 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

- الإياب ← 🇪🇸

[ فياريال χ بايرن ميونيخ ]

- الذهاب ← 🇪🇸

- الإياب ← 🇩🇪

[ بنفيكا χ ليفربول ]

- الذهاب ← 🇵🇹

- الإياب ← 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

➖ مباريات نصف النهائي المباراة الأولى

الفائز من المباراة الأولى سيواجه الفائز من المباراة الثانية

➖المباراة الثانية .. الفائز من المباراة الثالثة سيواجه الفائز من المباراة الرابعة

➖ مباريات الذهاب ستقام في 5 و6 من شهر أبريل.

➖ مباريات الإياب ستقام في 12 و13 من شهر أبريل.

متعلقات