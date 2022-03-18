نتائج قرعة ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مراسم قرعة ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ظهر الجمعة، بمدينة "نيون" السويسرية.
و جاءت نتائج قرعة دوري ابطال أوروبا كما يلي:
[ تشيلسي χ ريال مدريد ]
الذهاب ← -
الإياب ←
[ مان سيتي χ أتلتيكو مدريد ]
- الذهاب ←
- الإياب ←
[ فياريال χ بايرن ميونيخ ]
- الذهاب ←
- الإياب ←
[ بنفيكا χ ليفربول ]
- الذهاب ←
- الإياب ←
مباريات نصف النهائي المباراة الأولى
الفائز من المباراة الأولى سيواجه الفائز من المباراة الثانية
المباراة الثانية .. الفائز من المباراة الثالثة سيواجه الفائز من المباراة الرابعة
مباريات الذهاب ستقام في 5 و6 من شهر أبريل.
مباريات الإياب ستقام في 12 و13 من شهر أبريل.