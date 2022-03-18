نتائج قرعة ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

فلسطين اليوم - غزة

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مراسم قرعة ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ظهر الجمعة، بمدينة "نيون" السويسرية.

و جاءت نتائج قرعة دوري ابطال أوروبا كما يلي:

[ تشيلسي χ ريال مدريد ]

الذهاب ← -

الإياب ←

[ مان سيتي χ أتلتيكو مدريد ]

- الذهاب ←

- الإياب ←

[ فياريال χ بايرن ميونيخ ]

- الذهاب ←

- الإياب ←

[ بنفيكا χ ليفربول ]

- الذهاب ←

- الإياب ←

مباريات نصف النهائي المباراة الأولى

الفائز من المباراة الأولى سيواجه الفائز من المباراة الثانية

المباراة الثانية .. الفائز من المباراة الثالثة سيواجه الفائز من المباراة الرابعة

مباريات الذهاب ستقام في 5 و6 من شهر أبريل.

مباريات الإياب ستقام في 12 و13 من شهر أبريل.