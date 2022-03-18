قلق "إسرائيلي" من احتمالية إخراج الحرس الثوري من "قائمة الارهاب"

أعربت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الجمعة، عن قلق يسود الأوساط "الإسرائيلية" حول توارد أنباء عن احتمالية اخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وعبر رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، عن استيائهما من تقارير تحدثت عن أن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية إخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة "المنظمات الإرهابية".

وجاء في بيان مشترك لبينيت ولبيد اليوم، الجمعة، أن "الحرس الثوري هو منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص، وبضمنهم أميركيون. فيستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية".