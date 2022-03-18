أبو بكر: الأسرى حاليًا يجرون مشاورات للرد على خطوات إدارة السجون

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، صباح اليوم الجمعة، أن الأسرى حاليًا يجرون مشاورات بينهم في كيفية الرد على خطوات إدارة السجون، والعقوبات الجديدة التي فرضت عليهم، مؤكدًا أن إدارة السجون لا تأبه بقرارات الأسرى وإعلان الإضراب عن الطعام.

وحذر أبو بكر من الإجراءات التي يتخذها الاحتلال والتي ستصعب الأوضاع داخل السجون، مشيرًا إلى أن هيئة الأسرى والمحررين تدعم كافة قرارات وخطوات الحركة الأسيرة النضالية.

وقال :"إن الأوضاع في سجون الاحتلال متوترة بعد قرار إدارة السجون سحب المواد المتوفرة لدى الأسرى من أدوات الطهي وغيرها التي ستؤثر على حياتهم بشكل كبير داخل الأسر".

وأضاف أبو بكر :"إن الأسرى تفاجأوا من إجراءات إدارة السجون ضدهم بعد أن طرأ بعض التحسينات القليلة في الأيام الماضية، مما دفعهم إلى إعلان برنامج نضالي بالإضراب المفتوح عن الطعام في عدة سجون، يوم 25 من الشهر الحالي".

وأشار إلى أن الاحتلال ادعى أن هذه المواد من الممكن أن تساعد في عمليات "الهرب" كما حدث في عملية "نفق الحرية" و"هروب" الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع".