الصحة بغزة: 3 وفيات و99 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، بتسجيل 3 حالات وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء فحص 683 عينة مخبرية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أن طواقمها أجرت 683 فحص مخبري، حيث سجلت خلاله 99 إصابة ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 248805 اصابة أما الحالات النشطة بلغت حاليًا 2102 حالة.

وبينت أنه بعد تسجيل 3 حالات وفاة ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفيات في قطاع غزة إلى 1969 حالة وفاة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى بلغ 31 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 25 حالة.