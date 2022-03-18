ملحم: الحكومة تدرس صرف راتب كامل عن شهر آذار الجاري

أكّدت الحكومة الفلسطينية في الضفة، صباح اليوم الجمعة، أنّها تدرس صرف راتبًا كاملًا عن شهر آذار/مارس الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم :"إن الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتبًا كاملًا، بواقع 80% عن الشهر الجاري، إضافة لـ 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول الماضي، لمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح ملحم، أن دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل؛ لتعود لفرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ 20% من متأخرات كانون الأول من العام الماضي".

ويُشار إلى أنه منذ شهر كانون الأول 2021، بدأت الحكومة الفلسطينية بصرف نسبة من الراتب تتراوح بين 75 و80 %؛ بسبب الأزمة المالية التي تمر بها نتيجة زيادة نسبة اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي من أموال المقاصة والتراجع الكبير في المساعدات الدولية المقدمة لخزينة السلطة.