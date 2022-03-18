شركة "إسرائيلية" تكشف عن مروحية بدون طيار ذات قدرات إطلاق دقيقة

كشفت شركة (ستدي كوبتر)، وشركة (سمارت بوليس مان) الإسرائيليتان، اليوم الجمعة، أنهما تمكنتا من تطوير وتصنيع أنظمة التحكم في إطلاق النار المتقدمة الخاصة بمروحية "Golden Eagle” بدون طيار الجديدة، ولتي تتمتع بقدرات إطلاق دقيقة. ويُشار إلى أن الشركتين تعملان في مجال تصنيع الأنظمة الجوية غير المأهولة والمعروفة بـ(RUAS).

وتشتمل طائرة المروحية “النسر الذهبي” “Golden Eagle” على تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) وعلى نظام “SMASH Dragon “من صناعة شركة “الشرطي الذكي” Smart” Policeman”.

وتتيح تقنية الذكاء الاصطناعي” AI” ما يعرف بالوعي الظرفي الفائق بالموقف، والتصنيف والتتبع الذاتي للعديد من الأهداف.

وحسب شركة الشرطي الذكي، يجمع نظام (SMASH Dragon) بين مفهوم الاستقرار الفريد وإمكانية الحصول على الهدف وخوارزميات التتبع وقدرات رؤية الكمبيوتر التي تسمح بضرب الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة عند تثبيتها على مروحية النسر الذهبي “Golden Eagle” غير المأهولة.

جدير ذكره أن نظام “SMASH Dragon” هو سلاح آلي يتم تشغيله عن بعد حيث يثبت على الهدف ويتتبعه ويضمن إصابتة بدقة.

و يمكن لنظام المروحية غير المأهولة الجديد تشغيل أنواع مختلفة من البنادق الهجومية وبنادق القنص عيار 40 ملم وأسلحة أخرى بدقة كبيرة .

ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحديد والتمييز بين أنواع مختلفة من الأهداف، مثل شخص أو مركبة سواء كانت متحركة أو ثابتة، وما إذا كانت موجودة سابقًا في المنطقة التي تم تمشيطها أو مسحها.

وتصف شركة “Steadycopter” المروحية Golden Eagle بأنها طائرة هليكوبتر خفيفة الوزن ذات قدرة تحمل طويلة للمهمة، اقتصادية للغاية، وسهلة التشغيل وسهلة الصيانة مع القدرة على الإقلاع والهبوط عموديًا.