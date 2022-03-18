توقيف زوجين في لبنان لبيعهما طفلتهما !

أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الخميس، عن توقيف زوجين سوريين أقدما على بيع طفلتهما حديثة الولادة، شرقي البلاد.

وبحسب قوى الأمن الداخلي اللبناني، "أقدم زوجان سوريان على بيع طفلتهما حديثة الولادة، بالاشتراك مع 3 آخرين في قضاء بعلبك".

وأوضحت، أن التحقيقات مع الموقوفين كشفت أن زوجين سوريين أقدما على بيع طفلتهما إلى مواطن لبناني، بواسطة أحد الأشخاص وشقيقته وهما يحملان الجنسية السورية.

وبيّنت قوى الأمن أن عملية البيع تمت مقابل مبلغ قدره 7 ملايين ليرة كدفعة مقدمة، فيما سيتم تسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى البالغة 20 مليون ليرة، إضافة إلى 5 ملايين ليرة عند استلام المولودة (إجمالي 1500 دولار).

وأشارت إلى أنه، تم توقيف الأشخاص الخمسة وهم 4 سوريين وواحد لبناني، وإيداع الطفلة حديثة الولادة في إحدى جمعيات رعاية الأطفال.

جدير ذكره أنه يعيش في لبنان نحو مليون ونصف لاجئ سوري وفق تقديرات رسمية، حوالي 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.