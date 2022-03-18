"الأخبار اللبنانية": المقاومة تبعثت برسائل للوسطاء.. فما فحواها؟

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أرسلت برسالة مبكرة للوسطاء، محذرة من إعلان مستوطنين متطرّفين في كيان الاحتلال نيتهم تنفيذ مسيرات استفزازية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر في المقاومة، قولها: "الرسالة التي بعثتها الفصائل للوسيطَين المصري والقطري، شملت تحذيراً صريحاً من أن أيّ خطوات استفزازية في مدينة القدس ستقابَل بردّ كبير من قِبَل المقاومة في مختلف الساحات".

وحذرت المصادر في المقاومة، العدو "الإسرائيلي" من خطورة تكرار سيناريوات العام الماضي، التي أشعلت معركة "سيف القدس"، مؤكدةً أن المساس بالمسجد الأقصى خطّ أحمر، سيؤدّي تجاوزه إلى تفجُّر الأوضاع بشكل غير متوقّع.

وتزامنت التحذيرات الفلسطينية مع أخرى لدى كيان الاحتلال، أطلقها ما يُسمى برئيس جهاز الأمن الداخلي، «الشاباك»، رونين بار، من احتمال اشتعال الوضع الأمني في الأراضي المحتلّة خلال الفترة المقبلة.

وكان حذّر بار من أن إقدام المستوطنين على خطوات استفزازية إضافية، قد يؤدّي إلى تصعيد كبير.

ويُشار إلى أنه اقتحمت، أمس، مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح الباكر، بحماية من قوات الاحتلال، في ظلّ دعوات من الجماعات الاستيطانية إلى تكثيف الاقتحامات، تزامناً مع حلول ما يسمّى «عيد المساخر» اليهودي.

وأكدت مصادر محلية أن المستوطنين أدّوا طقوساً تلمودية في باحات المسجد وأمام قبّة الصخرة، وسط انتشار مكثّف للشرطة الإسرائيلية، التي شدّدت الرقابة والتضييق على الفلسطينيين.

ويتعرّض المسجد الأقصى، يومياً، لاقتحامات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال، على فترتَين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الواقع في المسجد، ومحاولة تقسيمه زمانياً.