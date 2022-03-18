الاحتلال يعتقل شابين من باب العامود بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، شابين من منطقة باب العامود قرب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة بعدما اعتدت عليهما بالضرب المبرح قبل اعتقالهما.

وأوضحت المصادر، أن أحد الشابين أصيب في منطقة الرأس؛ نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها تجاه المقدسيين وفي مختلف أحياء مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في محلولة لتهويد مدينة القدس وإحكام السيطرة "الإسرائيلية"على المدينة.