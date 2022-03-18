كاتب "إسرائيلي": "بينيت" ليس "كسينجر" ليتوسط بين روسيا وأوكرانيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:06 ص
18 مارس 2022
بينت.jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر

فجر الكاتب والصحفي "الإسرائيلي" في صحيفة يديعوت احرونوت ناحوم برنع، اليوم الجمعة، حالة من الجدل من خلال انتقاده لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في قضية الأزمة الأوكرانية.

وقال الصحفي "الإسرائيلي " برنع مستهزءاً :"إن رئيس الحكومة "بينت" ليس "كسينجر" ليتوسط بين روسيا وأوكرانيا".

ويُشار إلى أنه تجري اتصالات مكثفة بين الأطراف للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا و أوكرانيا، وسط مواصلة الجيش الروسي هجومه في أوكرانيا.

وأشارت صحيفة يدعوت أحرونوت إلى إنشاء مستشفى ميداني "إسرائيلي" في أوكرانيا يحمل اسم "غولدا مائير".

متعلقات