روسيا تتراجع عن طرح قرار في مجلس الأمن بشأن أوكرانيا 

تراجعت روسيا، اليوم الجمعة، عن طرح قرار حول أوكرانيا للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" مصادر دبلوماسية قولها :" إنّ روسيا تراجعت عن طلب التصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بسبب ما أسمته بـ "غياب الدعم".

وأضافت المصادر :"لقد طلبت روسيا "رعاية مشتركة" لطرحها الذي قالت إنه يركز على القضايا الإنسانية، لكنها "لم تتلقى ردا"، لافتاً إلى أن الصين والهند لم تدعما المبادرة الروسية.

وأكدت روسيا، أمس الخميس، عدولها عن طرح مشروع القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي طالبت به الدول الغربية.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "قررنا ألا نطلب طرح مشروع القرار هذا على التصويت".

وتعرضت روسيا لانتقادات واسعة من جانب دول عدة في مجلس الأمن بشأن مبادرة مشروع القرار الذي يحمل الطابع الإنساني، منددةً بالهجمات على المدنيين ومطالبةً بحماية للمدنيين لضمان خروجهم من المدن الأوكرانية.

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية لليوم الـ22، ومن مختلف المحاور والجبهات، خاصة في العاصمة كييف، ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف، أمس الخميس، حيث سقطت عدة صواريخ، وسط تأكيد قائد الجيش الأوكراني أن الدفاع عن كييف هو المهمة الإستراتيجية.