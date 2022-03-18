أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 18-3-2022

حافظت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-3-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصلت أسعار البيض والدجاج إرتفاعها في الأسواق الغزية.ويحرص موقع وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الخضروات والدجاج واللحوم، والتي جاءت في الأسواق كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|3
|2
|خيار
|4
|3
|بصل
|3.3
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|4
|6
|فلفل
|12
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|4
|14
|فصوليا
|9
|15
|بيض
|15
|16
|دجاج
|12
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7