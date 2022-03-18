أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 18-3-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:29 ص
18 مارس 2022
الخضروات في قطاع غزة.jpeg
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حافظت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-3-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصلت أسعار البيض والدجاج إرتفاعها في الأسواق الغزية.

ويحرص موقع وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الخضروات والدجاج واللحوم، والتي جاءت في الأسواق كما يلي:
الرقم  الصنف              السعر الكيلو بالشيكل  
1       طماطم            3
2 خيار 4
3 بصل 3.3
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 4
6 فلفل 12
7 جزر 3
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 4
14 فصوليا 9
15 بيض 15
16 دجاج 12
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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