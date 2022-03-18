أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 18-3-2022

حافظت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-3-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصلت أسعار البيض والدجاج إرتفاعها في الأسواق الغزية.

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل 1 طماطم 3 2 خيار 4 3 بصل 3.3 4 كوسا 3.3 5 باذنجان 4 6 فلفل 12 7 جزر 3 8 ثوم 12 9 ملفوف 3 10 زهرة 4 11 قرع 3 12 ليمون 1.7 13 ملوخية 4 14 فصوليا 9 15 بيض 15 16 دجاج 12 17 لحمة 35 18 بطاطا 1.7