حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة 18 مارس 2022

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 18-3-2022، أن يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً نهاراً وبارداً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يسود جو أقل برودة في المناطق السهلية والساحلية، وتكون الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق نهاراً.

وفي ساعات الليل يسود جو بارد بشكل كبير لكن بحدة اقل من الليالي الفائتة، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم

السبت: 2022-03-19

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية بنحو الأربعة درجات مئوية ويكون الجو بارداً نسبياً في ساعات النهار وبارداً ليلاً، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 2022-03-20

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى متدنية عموماً ودون المعدلات السنوية بوضوح، ويبقى الجو غائماً غائماً جزئياً نهاراً وبارداًُ مساءاً وليلاً وفي ساعات الفجر والصباح الباكر، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم.