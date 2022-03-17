طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 18 مارس 2022

يبحث الكثير من المتابعين و المهتمين بعالم المال و الاعمال عن أسعار الذهب في مختلف الدول، و يحرص فريق فلسطين اليوم على رصد أسعار الذهب بشكل يومي، و في هذه المقالة يوضح لكم أسعار المعدن النفيس في الجزائر.

حيث ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في الجزائر، الجمعة 18 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع صعود المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، نحو 8.928 ألف دينار (62.63 دولار).

وارتفع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم بالجزائر، إلى نحو 7.812 ألف دينار (54.80 دولار).

فيما بلغ جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات الأسواق المحلية اليوم، 6.696 ألف دينار (46.97 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.208 ألف دينار (36.53 دولار).

وزاد متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، إلى نحو 277.664 ألف دينار (1948 دولارا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم، نحو 62.498 ألف دينار (438.40 دولار).