إجلاء 42 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية

أفاد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، بإجلاء ما يقرب من 43 ألفا من سكان مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وقال المسؤول الروسي، ميزينتسيف: " قد تم تسليم 134 طنا من الأدوية والضروريات وكذلك المواد الغذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال إلى السكان"، في إطار العملية الإنسانية الجارية في المدينة.

وأضاف المسؤول الروسي، أن 6894 مواطنا من 21 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا، ما زالوا محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إجلاء أكثر من 31.3 ألف مواطن من مدينة ماريوبول، من بينهم 89 مواطنا أجنبيا من مواطني منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واليونان وباكستان.