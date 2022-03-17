تردد قناة ام بي سي مصر mbc الجديد 2022 على جميع الأقمار hd بث مباشر في رمضان

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ المواطنين في جمهورية مصر العربية والدول المجاورة في البحث عن إشارة هذه القناة التي تخصص مساحة عالية في عرض البرامج ذات الاهتمام الكبير عند المواطنين ، وقد حرص فريق فلسطين اليوم على وضع لكم التردد وخطوات ضبطتها في هذه المقالة .

وتأتي هذه المقالة حول تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2022 على جميع الأقمار ضمن سلسلة مقالات نرصدها لكم يوميًا التي تجيب عن تساؤلات الجمهور عبر محركات البحث على الانترنت ابرزها جوجل الشهير ، وعن التفاصيل المتعلقة في هذا الموضوع فهو التالي:

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2022 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات. التردد الجديد: 12015. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة إم بي سي مصر 2022 mbc عرب سات

القمر الصناعي العرب سات: التردد:11270. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: عمودي.

ترددات قنوات ام بي سي MBC 2022

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي نايل سات 2022

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار

1193811470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي عرب سات 2022

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح

27500 أفقي ( h) 6/5

تردد قناة mbc اكشن 2022

سات 11559 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD

التردد الجديد لقناة ام بي سي بوليود 2022

يمكن مشاهدة قناة MBC Bollywood على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:27500





خطوات ضبط تردد mbc مصر 2022

وقد وضعنا لكم في نهاية المقالة خطوات ضبط تردد mbc مصر 2022وهو الآتي : الضغط على زر Menu أو القائمة، ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

ثانيًا: بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation. ثم عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

ثالثًا : وفي الخطوة الثالثة ، اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu. ثم أدخل التردد كتابةً.

رابعًا: في الخطوة الرابعة ، اختيار التردد الرأسي V ، واختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

خامسًا: وفي الخطوة الخامسة حول خطوات ضبط تردد mbc مصر 2022 ، هو الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save ، ثم بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.